女優の比嘉愛未（40）が14日、初のエッセー集「またね。」（講談社）の発売記念会見に出席した。「ありのままの言葉で自分の分身を生み出したような気持ち」とアピール。応援するファンへの感謝を一番意識したといい「皆さんへの心からのラブレター」とも表現した。昨年デビュー20周年を迎えた比嘉。今作では「仕事」「恋愛」「結婚」「年齢」「家族」「価値観」など25篇の多彩なテーマで、これまで明かされてこなかった本音が