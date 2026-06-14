千葉県警は、タレントのボビー・オロゴン容疑者（60）を、不同意性交等容疑で逮捕したと発表しました。ボビー容疑者は、2026年4月21日午後4時頃から午後6時頃までの間、千葉県内の住宅において、女性に性的暴行を加えた疑いがもたれています。県警は14日、羽田空港第3ターミナルで、ボビー容疑者を逮捕したということで、午後1時から、逮捕容疑の詳細などについて発表する予定です。※画像は、2020年撮影