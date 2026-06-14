◇W杯北中米大会1次リーグC組ハイチ 0―1 スコットランド（2026年6月13日ボストン）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグC組で、1974年西ドイツ大会以来52年ぶり2度目の出場を果たしたハイチが98年フランス大会以来28年ぶり9度目出場のスコットランドとの“お久しぶり対決”に臨み、0―1（前半0―1）で敗れて初白星はお預けとなった。しっかりとパスをつないでいくスタイルでボール支配率は互角、シュート数ではスコット