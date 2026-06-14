◇MLB ドジャース 7-1 ホワイトソックス(日本時間14日、レート・フィールド）圧巻の投球を披露したドジャース・山本由伸投手が、試合後に思いを語りました。この日、今季13登板目となる先発マウンドにあがった山本投手。なんと8回までノーヒットに抑える圧巻の投球を披露します。しかし9回の先頭で迎えたトリスタン・ピーターズ選手に、痛恨の一発を被弾。続く打者を打ち取ったところで降板となりました。残した2アウトをアレック