イギリスを訪問中の高市総理はきょう、スターマー首相と会談し、AIや半導体など先端技術分野での協力を加速する新たなパートナーシップを発足させることが分かりました。ロンドンに到着した高市総理は日本時間のきょう午後、スターマー首相との首脳会談に臨みます。会談では▼数万人規模の雇用創出と、最大でおよそ3兆8600億円の経済効果をもたらす投資で合意するほか、▼AIや半導体などの先端技術分野での協力を加速する新たなパ