メジャーリーグ、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）が3試合連続のホームラン。山本由伸投手（27）は、あと一歩で大記録達成という快投を見せました。13日、左膝の炎症で休養し、2試合ぶりに先発に復帰した大谷選手は第1打席。豪快な当たりがライトスタンドへ。出場3試合連続となる14号先頭打者ホームランを放ちました。援護を受けた先発の山本投手も完璧なピッチング。シカゴ・ホワイトソックス打線を7回までパーフェ