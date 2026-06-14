世界的人気シリーズ『ザ・ボーイズ』の前日譚を描くPrime Originalドラマ『ヴォート・ライジング』が、動画配信サービス「Prime Video」で2027年より独占配信される。【動画】日本語スーパーティザー予告『ザ・ボーイズ』は、スーパーヒーローが絶大な人気と権力を持つ世界を舞台に、その裏側に潜む腐敗や暴走を描いたダークヒーロードラマ。過激なアクションやブラックユーモア、社会風刺を盛り込んだ作風で世界的ヒットを記