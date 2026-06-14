女優比嘉愛未（40）が14日、都内で初のエッセー集「またね。」発売記念会見を行った。淡いクリーム色のドレス姿で登場。「全部、役でもなくお仕事でもない、ありのままの言葉をつづっているので、自分自身の分身を生み出したかのような気持ちで、すごくうれしいです。あと、一番大切にしたかったのが、今まで俳優業を20年やってくることができた。その間、ずっと応援してくださった皆さんへの、心からの、ある種、ラブレターといい