G7（主要7カ国）の首脳会議にあわせヨーロッパを歴訪する高市総理大臣が、最初の訪問国イギリスに到着しました。日本時間の14日午後に行われるスターマー首相との会談について、同行のフジテレビ政治部・木村祐太記者が中継でお伝えします。中東情勢が重要な局面を迎える中、高市総理はG7サミットの開幕前にイギリスと個別に首脳会談を行い、原油市場の安定化に向けた連携を確認したい考えです。就任後、初めてのヨーロッパ訪問と