お笑いコンビ、ななまがりの森下直人（40）、初瀬悠太（40）が13日放送のフジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」（土曜午後11時10分）に出演。後輩芸人のレインボーのジャンボたかお（36）から“クレーム”を受けた。番組では「ジャンボたかお・オダウエダからのクレーム」として「清潔感って言葉ご存じですか？」と発表した。明石家さんまは「清潔感、ないの…？」と聞くと、ジャンボは「あるわけないでしょうに」とつっこんだ