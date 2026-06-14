6月13日（現地時間12日）。NBAインサイダーのマーク・スタイン氏が、有料制会員サイト“The Stein Line”を配信した。 現在NBAではニューヨーク・ニックスとサンアントニオ・スパーズによる「NBAファイナル2026」が繰り広げられていて、このシリーズを制したチームが今シーズンのチャンピオンとなる。 もっとも、残りの28チームはすでに2025－26シ