6月13日、TOYOTA ARENA TOKYO他にて国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の授賞式が開催。『MUSIC AWARDS JAPAN』は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞だ。 （関連：【画像あり】Mrs. GREEN APPLEの3人のシックな装い大森元貴が報道陣にウインクも） 最優秀アーティスト賞を受賞したMrs. GREEN APPLEから大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架