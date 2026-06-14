「咳が出る」と一口にいっても、さまざまな症状があり、痰が出る、熱もある、喉に痛みがあるなどの違いによってある程度、疾患の鑑別ができることもあります。そこで、宮澤内科・呼吸器クリニックの能美先生に疾患の違いによる咳のタイプについて、話を聞きました。 監修医師：能美 詩穂（宮澤内科・呼吸器クリニック） 聖マリアンナ医科大学卒業、昭和大学藤が丘病院（現・昭和医科大学藤が丘病院）呼吸器内科勤務。獨協