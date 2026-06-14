韓国で知的障害のある妻を性風俗店で働かせて生活費を稼がせた夫の20代男に、一審で実刑判決が言い渡された。【写真】知的障害者を“運び屋”として利用した韓国の「麻薬王」6月11日、法曹界によると、ソウル南部地裁・刑事8単独（ソン・ハンド判事）は、障害者福祉法違反および家庭暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反の容疑に問われた26歳男の判決公判で懲役2年を言い渡し、5年間の障害者関連施設への就職制限を命じた。男は2024