誰にでも、心に残る大切な1台があるはず。 このコーナーでは、皆さんの思い出に残っているカメラのお話を募集します。初めて買ったカメラ、印象的なシーンを撮ったカメラなど、心の中にある大事なカメラの話を聞かせてください。 投稿者 knさん 製品名 コダック EasyShare V705 使用期間 2007年9月頃～現在も稼働（ほぼ休眠ですが） 購入理由 デジタル一眼レフカメラを持ち