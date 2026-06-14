元日本代表FWが、疑問を口にした。北中米Ｗ杯のハイチ対スコットランドで、“スローインは５秒”の新ルールが適用される場面があった。主審が遅延行為と判断すれば、相手側のスローインに変更される。この試合を配信する『DAZN』で解説を務めたハーフナー・マイク氏は、以下のようにコメントする。「急がなければいけないから、なんか...出したら、逆に危ないだろうと思って、出さない場合があるじゃないですか、スローイン