国立に続く道には数え切れないほどの色とりどりのユニホームが溢れ、笑顔が広がっていた。それはスタジアムに描かれた景色でも変わりはなかった。2026年のＪリーグ主催試合における最多入場者数となる６万158人の観衆を集めた「ＪリーグオールスターDAZNカップ」が６月13日に開催された。J１の選手を東西に２チーム、J２＆J３の選手を東西に４チーム、計６チームに分け、１試合30分を軸に対戦した17年ぶりのオールスターは、