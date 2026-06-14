【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月19日にNHKで放送予定だった、『米津玄師×遠藤航NHKサッカーテーマSPECIAL対談』が、放送見送りとなった。 ■遠藤航選手、代表離脱を発表 『FIFA ワールドカップ2026』に臨むサッカー日本代表の遠藤航選手が、怪我のため代表を離脱することを発表。NHKで放送を予定している『米津玄師×遠藤航 NHKサッカーテーマSPECIAL対談』は、対談の内