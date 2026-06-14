【その他の画像・動画等を元記事で観る】 乃木坂46が、7月22日発売の新曲「是非に及ばず」を先行リリース。さらに、6月13日から8月23日までの夏を盛り上げる『真夏の全国ツアー2026』がスタートした。 ■「たくさん記憶に残るライブになったら」（キャプテン・菅原咲月） 乃木坂46の『真夏の全国ツアー2026』が福井・サンドーム福井にてツアー初日を迎え、ツアー開幕の狼煙をあげ