13日夜、広島県廿日市市の県道で、車道にいた40代の女性がトラックにはねられ死亡しました。事故があったのは廿日市市友田の県道です。警察によると13日午後9時20分ごろ、西に進んでいたトラックが車道にいた廿日市市峠の河野芙未さん（42）をはねました。河野さんは頭などを強く打ち、廿日市市内の病院に搬送されましたが、約1時間40分後に死亡が確認されました。トラックを運転していた会社員の男性（40）にケガはありませんでし