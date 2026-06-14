ヒガシマル醤油の主力商品「うどんスープ」を、マヨネーズと混ぜ合わせたものを、フライドポテトをディップするとおいしいらしい。同社の公式Xが投稿したのは、意外にも思い付かなかったアレンジレシピでした。「なんそれ気になりすぎる！」と試したい欲が湧いたので、早速やってみました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■具体的な記載なしのため分量は手探りで用意したのは、お馴染みの「うどんスープ