任期満了に伴う南島原市長選挙は14日朝から投票が行われています。 南島原市長選挙に立候補したのは届け出順に、 新人で元島原半島観光連盟会長の相川武利候補(65)、新人で前市議会議員の隈部和久候補(63)、現職で4期目を目指す松本政博候補(78)のいずれも無所属の3人です。 投票は市内27か所で午前7時から始まり、午前11時時点の推定投票率は13.01％と、8年前に行われた前回を6.26ポイント下回っています。 投票は午後6時