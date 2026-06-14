台湾メディアの聯合新聞網によると、回転ずしチェーン「くら寿司」が店内で行っているゲームについて、台湾のネットユーザーが投稿した動画が従業員らの批判を浴びた。これはすしの丸皿5枚を投入口に入れると1回遊ぶことのできるゲームだが、ネットユーザーが投稿したのは「長方形の皿でも遊べる」ことを示す動画。これに従業員らから怒りの声が寄せられ、投稿主はその後、これからはもうしないこと、従業員に迷惑をかけたことに対