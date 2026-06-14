タイガー魔法瓶は、5.5合炊きの土鍋炊飯器「土鍋ご泡火（ほうび）炊き JRT-A100」を2026年6月21日に発売する。炊きたてのおいしさを長くキープ土鍋炊飯器20周年を記念した、同社炊飯器の最上位モデルが登場。三重県四日市市の伝統工芸品"萬古焼"の職人たちと進化を重ね、理想の熱対流を実現するため"土鍋の形状"と"加熱制御"を刷新したという。「旨み対流形状」の土鍋を新開発し、多方向にかくはんする熱対流を発生させ、釜全体に