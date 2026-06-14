物価高のいま、家計にうれしい！関西には安さにアッと驚き、家計が助かりホッとする激安店がありました。そんなちょっと訳アリな激安店3店舗を、河西美帆アナウンサーと前田春香アナウンサーが調査しました。 【画像で見る】1パック100円の惣菜どんなものがある？ 半額以下の商品がずらり！激安雑貨店 まずは、半額以下のものばかり、品数7万点の雑貨店。河西美帆アナウンサーが訪れたのは、滋賀県長浜