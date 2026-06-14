俳優の比嘉愛未（40）が14日、都内で行われたエッセイ集『またね。』（講談社）発売記念会見に登壇。【全身ショット】4０歳とは思えない美しさ！白のセットアップを着こなした比嘉愛未今作には、「仕事」「恋愛」「結婚」「年齢」「家族」「価値観」など、25篇の多彩なテーマで、昨年デビュー20周年を迎えた比嘉の本音がつづられている。エッセイのほか、故郷・沖縄の思い出の地を巡る最新のフォトストーリーやQ＆Aも収録。比