【ベストショットJr.】ジュニアの関翔馬（てんま、19）は、何よりも走ることが好き。“底なし”の体力を武器にアイドル街道を真っすぐ突き進みます。（糸賀日向子）外を走ると、汗をかけていいですね。普段からよく川沿いを走ります。走る間は何も考えていなくて、気付いたら50キロ走っていることもあります。仲良くしていただいているガリさん（「KEYTOLIT」猪狩蒼弥）には「おまえやべえよ」って言われます（笑い）。