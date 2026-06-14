オランダ人記者にチームの現状を聞いた日本代表は現地時間6月14日（日本時間同15日）、北中米ワールドカップ（W杯）の初戦でオランダと対戦する。同国最大のサッカーメディア「Voetbal International」でリポーター、司会者、カメラジャーナリストを兼務する専属ジャーナリストのカルム・ファン・アウトへウスデン氏に、W杯本番を前にしたオランダ代表の現状を聞いた。（取材・文＝林遼平／全2回の1回目）W杯開幕を前に、オラ