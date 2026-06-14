サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で、日本代表は１４日（日本時間１５日）、オランダ代表と対戦する。日本代表は世界の強豪相手にどう勝機を見いだし、攻略すればいいのか。日本サッカー協会の分析担当として、２０１８年のＷ杯ロシア大会など多くの国際大会を経験したＪ２大宮ヘッドオブアナリストの片桐央視（ひろみ）氏に、試合のポイントを解説してもらう。押し込んでチャンスメイクオランダはタレントぞ