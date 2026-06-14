ロックバンド「LUNASEA」、「XJAPAN」のギタリスト、バイオリニスト、コンポーザーとして活躍するSUGIZO（56）が、昨夏、楽曲制作と出演を務めたアイスショー「氷艶hyoen2025―鏡紋の夜叉―」の同名オリジナル・サウンドトラックをリリースした。「最高のロックオペラになった」と自信を見せる作品には、高校時代からの親友・真矢さん（享年56歳）の最期のドラム演奏曲「鎮魂」など30作を収録。持てる全てを注いだ作品に