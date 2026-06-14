天皇皇后両陛下がオランダで滞在される「ヘット・アウデ・ロー城」は、アムステルダムから東に80キロ離れたアペルドールンという町にあります。名前の「ロー」は「森の中の開けた場所」という意味で、国王一家が静養に使うプライベートな古城です。思い出すのは2006年に皇后さまの療養でご一家が2週間を過ごされた静養先としてですが、上皇ご夫妻も2度滞在され、そこは両国の王室と皇室の親しさが感じられる“特別な場所”です。■