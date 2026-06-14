ホワイトソックスに勝利し、インタビューに応じるドジャース・山本＝シカゴ（共同）ドジャースの山本は九回無死から本塁打を浴び、無安打無得点試合達成を逃した。昨年9月のオリオールズ戦でも九回2死から一発で初安打を許していただけに「悔しかった。野球は難しい」と唇をかんだ。大記録を逃したことに目が向くが、九回途中1失点という堂々の投球で7勝目を手にした。前回登板から45打者連続アウトという異次元の数字も残し「