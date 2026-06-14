翌日のFIFAワールドカップ2026のグループステージ初戦オランダと対戦するサッカー日本代表。指揮官の森保一監督が前日会見に出席しました。メキシコ・モンテレイでの事前合宿、そしてアメリカ・ナッシュビルでキャンプを行い、チームの熟成を高めてきました。すでにベースの戦略はできていることを明かし「メンバーについては、最終的に明日の朝の状況を見て決めることになるけど、これまでの準備期間の中でおおよその先発はオラン