ある日の夜、ダンボールハウスに入ってくつろいでいたというたらちゃん。飼い主さん宅で暮らす猫さんたちは箱に入るのが好きなようで、たらちゃんはこの日、ダンボールハウスで寝ることにしたそうです。ところが、次の日の朝、飼い主さんがたらちゃんの様子を見ると、ダンボールハウスが目を疑う状況になっていたといいます。 なぜそうなった！？ なんと昨夜まではしっかりとテープで固定されてい