35万回も表示され2.5万の「いいね」を獲得しているのは、保護猫施設での1コマ。子猫たちの元気いっぱいの行動に、視聴者からは「アトラクションだ笑」「そこに"山"が有るから...」「毛のない可哀想な猫と思ってますね」などのコメントが集まっています。 【動画：元気いっぱいな子猫たち→『ごはんの準備』を始めると…とんでもない状況】 保護猫シェルターには子猫がたくさん Threadsアカウント「凛Rin (FIVキャリ