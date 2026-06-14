猫が迷惑する「やりすぎお世話」5選 わざと迷惑をかけるために、猫のお世話をする飼い主はいません。一方、その愛情や清潔さを優先し過ぎて、必要ないことまでやってしまうケースは考えられます。 やり過ぎになりがちな猫のお世話を見ていきましょう。 1.鳴くだけで食べ物を与えてしまう 猫は鳴いて何かを訴えているだけなのに、飼い主が「お腹が空いたの？」と安易に食べ物を与えていると、猫はよほど