女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんが9日、肺炎のため都内で死去した。86歳。名優・勝新太郎さんの妻で、女優としてだけでなく、屈託のない天然キャラクターでバラエティー番組の人気だった。通夜は16日午後6時、告別式は17日午前9時半から、東京・桐ケ谷斎場で営まれる。喪主は長女・奥村真粧美さん。 【写真】人間国宝から名優、政治家まであまりにも華麗すぎる家系図