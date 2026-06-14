タレントの安枝瞳が13日、自身のインスタグラムを更新。子どもを連れて、同日に開催されたタレントでグラビアアイドルの清水あいりがプロデュースするブランドの展示会に出かけたことを伝えた。 【写真】腰のくねらせ感がすごっ娘抱っこで見せたママの顔 「清水あいりちゃんのお洋服@miacharme_official の展示会に家族で！」と記した安枝。都内で行われたサマーコレクションでの4ショットは長女は清水とお