13日夜、佐賀県基山町の国道で車とバイクが衝突する事故があり、バイクを運転していた男性が死亡しました。 現場は、JRけやき台駅近くの信号機のない三差路で、福岡県久留米市の自称大学生の20歳の女性が運転する軽乗用車が右折しようとしたところ、対向車線を直進してきたバイクと衝突したということです。 この事故で、バイクを運転していた福岡県大刀洗町の職業不詳の18歳の男性が病院に搬送されましたが、およそ2時