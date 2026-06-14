女優の柏木由紀子が13日までにInstagramを更新。スタイリッシュなモノトーンコーデを披露すると、ファンから「カッコいい」の声が相次いだ。【写真】柏木由紀子、イメージ激変のモノトーンコーデ柏木が「いつもとは違う雰囲気のスタイリング、いかがでしょうか」と投稿したのはMASERATI GRECALE TROFEOの特別モデル「Pureness of Asia」とコラボした複数のショット。写真には白ブラウスに黒セットアップ、サングラスというコー