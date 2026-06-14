人気サッカー漫画「ＧＩＡＮＴＫＩＬＬＩＮＧ」の著者・ツジトモさん（４８）が、このほどスポーツ報知の単独インタビューに応じ、北中米Ｗ杯に挑む日本代表への思いを語り尽くした。前回の２２年カタール大会から、Ｗ杯優勝経験国を相次いで破るなど、まるで漫画のように歩む森保ジャパンを「ずっとワクワク感があった」と振り返った上で、日本が世界一となっても「全然ジャイアントキリングではない」と語った。（取材・構成