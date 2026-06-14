◆歌舞伎座「六月大歌舞伎」（２５日千秋楽）夜の部に四世鶴屋南北・作「盟（かみかけて）三五大切」が８年ぶりに上演されている。中村勘九郎（４４）と尾上松也（４１）が主役の２役をダブルキャストで演じ分ける贅沢（ぜいたく）な趣向で何とも言えない面白さだ。その役柄は薩摩源五兵衛実は元塩冶家家臣の浪人・不破数右衛門、そして船頭・笹野屋三五郎実は徳右衛門倅千太郎。源五兵衛は三五郎とその女房の芸者小万に百両を