今年で生誕100年を迎えた県出身の小説家・宮尾登美子の企画展が県立文学館で行われています。昭和・平成を代表する作家として活躍した高知市出身の宮尾登美子（1926-2014）。高知市の県立文学館では今年生誕100年を記念して足跡をたどる企画展が開かれています。戦争や病魔と闘いながら懸命に生き抜いた生涯を振り返るとともに、貴重な資料を見ることができます。直木賞を受賞した「一弦の琴」の完成稿は原稿用紙613枚の大作で、普