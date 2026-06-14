◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）いよいよ好メンバーがそろった宝塚記念です！本命はクロワデュノールに。天皇賞・春では、やや力みがあったなかでよくしのぎ、能力の高さを感じました。仕掛けてからの反応の良さ、機動力は今回の舞台で生きると思います。最終追いは栗東・ＣＷコースで併走馬を追走し、しっかり折り合ったなかで６ハロン８２秒６、ラストは鋭く加速し１１秒２をマー