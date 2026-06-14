◆米大リーグジャイアンツ―カブス（１３日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）カブスの鈴木誠也外野手（３１）が１３日（日本時間１４日）、敵地のジャイアンツ戦に「４番・右翼」でスタメン出場し、第２打席で左前へ適時打を放った。ジ軍先発マクドナルドに対し、初回１死三塁の第１打席はストレートの四球。１―０の３回１死一、三塁で第２打席を迎え、カウント２―１から４球目の内角低めへのカット