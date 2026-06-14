モデルでタレントの「めるる」こと生見愛瑠のハンバーガー店の制服姿が注目されている。１１日からＮｅｔｆｌｉｘで配信が開始した実写化作品「喧嘩独学」にて朝宮夏穂役を演じためるる。１４日までに自身のインスタグラムを更新すると、撮影時に着用したミントグリーンにピンクを合わせたポップな制服衣装のオフショットをアップし、「いつもポテトのいい香りがしてお腹が空いてました」と思い出をつづった。「雨に降られたり