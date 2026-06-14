１０日、如東Ｈ４洋上風力発電所で、風力発電機の保守に当たる作業員。（ドローンから、如東＝新華社配信／許叢軍）【新華社南京6月14日】中国江蘇省南通市の如東H4、H7洋上風力発電所で、高温期の安定的な電力供給に備えた点検・補修作業が進んでいる。作業員は風力発電機や洋上変電所の保守に当たり、主要部品の重点点検と緊急修理も並行して実施している。両発電所の1〜5月の発電量は8億8千万キロワット時。2021年12月の稼