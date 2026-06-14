【JリーグオールスターDAZN CUP】J2・J3EAST-B 2−0 J2・J3WEST-A（6月13日／MUFGスタジアム）【映像】ロングクロスに合わせたヘディングシュートキング・カズの一挙手一投足にファンが沸いた。FW三浦知良がクロスに飛び込みヘディングシュートを放つと、MUFGスタジアムは大歓声に包まれた。6月13日、17年ぶりのオールスターゲームとなる「JリーグオールスターDAZN CUP」が開催された。5位・6位決定戦として行われた「J2・J3