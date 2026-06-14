TBS系日曜劇場『GIFT』（後9：00）の最終話放送を前に、主演の堤真一ら主要キャストが約5ヶ月に及んだ撮影を終え、クランクアップを迎えた。パラスポーツである車いすラグビーを題材にした完全オリジナル作品で、堤、山田裕貴、有村架純、本田響矢がそれぞれ撮影期間を振り返り、作品や共演者への思いを語った。【写真多数】堤真一、山田裕貴、有村架純ら…豪華キャストを一挙紹介！同作は、車いすラグビーの弱小チーム「ブル