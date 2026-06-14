将棋の早指し団体戦「JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026」予選Aリーグ第2試合、北海道・東北バルペックス対中部トライキングスが6月13日に放送された。本試合では一進一退の攻防の末、北海道・東北が5対3で中部を下し、激闘を制している。惜しくも敗者復活戦へ回ることとなった中部だが、新体制での初陣を率いた中部の杉本昌隆監督（57）が見せた盤外でのユーモアあふれるやり取りに、ファンの注目が集まった。【映像】